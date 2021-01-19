高雄忠孝國中是高雄棒球強權學校，近年不斷在全國各大盃賽創下佳績，他們在2020年華南金控盃全國青少棒錦標賽勇奪冠軍。（忠孝國中提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄忠孝國中是高雄棒球強權學校，近年不斷在全國各大盃賽創下佳績，他們在2020年華南金控盃全國青少棒錦標賽勇奪冠軍。（忠孝國中提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄忠孝國中是高雄棒球強權學校，近年不斷在全國各大盃賽創下佳績，他們在2020年華南金控盃全國青少棒錦標賽勇奪冠軍。（忠孝國中提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄忠孝國中是高雄棒球強權學校，近年不斷在全國各大盃賽創下佳績，總教練倪國展功不可沒，除了嚴格的紀律外，還會親自陪同選手一起長跑晨練，以身作則讓忠孝國中棒球隊日漸壯大，有許多知名的職棒好手，皆是從忠孝國中出產。

忠孝國中棒球隊恰巧成立30周年，歷年來培育出許多優秀選手，包括旅美好手林子偉、徐基麟及中華職棒球星王維中、陳鴻文也都來自忠孝國中，球隊能夠不斷孕育棒壇新星的幕後最大功臣莫過於倪國展，他自帶隊以來就把選手當作自己的孩子看待，並將球隊經營成一個溫馨的大家庭。

忠孝國中雖然是傳統的棒球名校，但也曾經遭遇黑暗期，當時因為球隊管理運作問題，讓學生們紛紛有了轉學念頭，球隊一度面臨解散危機，幸虧當時倪國展願意接手球隊，一肩扛下所有隊務，以身作則的態度感動球員，將原本鬆散的球隊風氣大翻轉，讓球隊很快步入正軌。

倪國展表示，剛進入忠孝國中時，球隊潰不成軍如同一盤散沙，因此當時他決心將球隊重新整頓，每周有6天在學校盯著球員作息，並且親自陪練，讓想偷懶的選手無話可說，坦言比在職棒訓練還累，甚至因為沒時間陪家人，還差點鬧出家庭革命，幸虧後來得到家人的諒解與支持，現在看著球隊一步步成長、日漸茁壯，他也相當欣慰。

忠孝國中棒球隊的選手，有許多生於經濟弱勢的家庭環境，家長苦於為生計奔波，難以兼顧對孩子的陪伴，然而在倪國展的帶領下，除了知識與技巧的傳授外，更如父母般細心照料孩子的生活起居，付出關愛與陪伴，忠孝國中棒球隊儼然成為孩子們的第2個家。

(中時 )