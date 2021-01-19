印度是新冠疫情最嚴重的國家，因此急於以疫苗來遏止，不過印度也擔心疫苗附作用，特別是自製疫苗更沒信心。本土疫苗開發商巴拉特生技公司(Bharat Biotech)警告免疫力較弱的人和其他身體狀況（包括過敏，發燒或出血性疾病），在注射疫苗之前必須先諮詢醫生，而且「儘可能避免接種疫苗」。

美聯社報導，印度於1月4日批准緊急使用2種疫苗，一種是英國牛津大學和阿斯利康公司(AstraZeneca plc)開發的「阿斯利康疫苗」，而另一種由本土疫苗公司巴拉特生技術司的「巴拉特疫苗」，兩者相比，大多數人比較相信舶來品的「阿斯利康疫苗」，而對印度自製的「巴拉特疫苗」沒有信心。

印度大多數醫院的醫護人員都接種「阿斯利康疫苗」，相對的，選用「巴拉特疫苗」的多半是已經沒得選的結果。

印度在過去3天已大規模施打疫苗，已有上萬人完成施打，據印度衛生部在周一的說法，目前的接種人數達到38萬1305人，被稱為「世界上最大的新冠疫苗接種運動」。然而印度人口超過14億，這點人數又顯得少的可憐。

此外，「巴拉特疫苗」的副作用也有顯現，該公司周二表示，疫苗接種者出現的嚴重過敏反應症狀，可能包括呼吸困難、面部和喉嚨腫脹、心跳加快、皮疹、頭暈和虛弱。因此接受接種之前，應先向醫生說明先前的病情，所服用的藥物以及任何過敏史。

印度的新冠肺炎感染者僅次於美國，超過了1050萬人。該國的死亡人數也排名第3，僅次於美國和巴西，死者超過15萬2000人。

(中時新聞網)