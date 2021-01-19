亞洲盃男籃資格賽第三階段中華隊今天展開為期兩天集訓，SBL所屬的12名球員到齊，3人身上有傷，9人下場練習，而PLG職籃聯盟的12名球員則全部缺席，中華隊執行教練鄭志龍表示，尊重PLG聯盟的決定，等待兩天集訓結束後會再和教練團討論，其餘12名培訓名單也會從SBL球隊中挑選出來，中華籃協也會隨時關注日本籃協那邊是否有新的動態。

由於中華隊總教練帕克上周從美國返台，目前正在接受14天居家隔離，這階段資格賽將由執行教練鄭志龍親自調度，而這也是鄭志龍第一次執掌國家隊，對他而言意義重大。

鄭志龍說，今天參加集訓的球員中除了3名球員身體微恙外，其他9名球員都正常練習，也沒有聽到有球員想要退訓，至於餘缺的12名培訓名單將等待這次集訓後由他與許皓程、陳忠強與桑茂森等教練團一起討論後決定，然後再參考這次集訓成效，1月30日前挑選出16名第二階段集訓名單。

鄭志龍強調，國外新冠肺炎疫情那麼嚴重，尤其是日本東京提高防疫層級，球員和家長擔心是很正常的，因此尊重PLG聯盟的「請假」決定，但這等同於退訓，所以新的12名培訓名單將從SBL的五支球隊中選出，不會再麻煩PLG聯盟了。

至於最終是否會赴日參賽，鄭志龍說，還是得等待日本籃協與亞洲籃總對於疫情的研判，中華籃協仍舊保有不參賽的最後決定權。

(中時 )