蘋果（Apple）在2020年底發表M1處理器，並同步推出的13吋MacBook Pro、MacBook Air，以及Mac Mini，在外型上對比前一代沒有改變，讓不少原本決心入手的果粉再度觀望。根據天風國際分析師郭明錤最新投資報告，蘋果今年年中將會推出全新MacBook Pro，當中將包含不少果粉所期待的全新設計！

根據天風國際分析師郭明錤的投資報告，蘋果正在著手研發最新的MacBook Pro。預計機身將會捨棄原有機種的弧度設計，改用類似iPhone 12的平面直角設計。經典的MagSafe充電器將會回歸，採用全新的充電口設計，並且帶來更快的充電速度。備受爭議且造成不小維修負擔的Touch bar觸控條，也預計會被移除，回歸傳統的實體功能鍵。並且會配備更多I/O連接部，讓大部分使用者可以不再需要額外購買轉接器。此外，預計散熱系統會採用類似當前16吋MacBook Pro的設計，明顯優於當前的13吋MacBook Pro以及MacBook Air。

預計全新的MacBook Pro，將有14吋與16吋款式，搭載新一代的M系列處理器，不會推出搭載Intel處理器的款式。預計在2021年年中至第三季之間發表。

蘋果自2016年開始針對MacBook Pro系列推出UBS-C充電器，當時便是捨棄了蘋果獨家且經典的MagSafe充電接頭，讓不少資深果粉感到失落。同時也是在2016年首度推出搭載Touch bar的MacBook Pro。從當前曝光的資訊來看，這些已沿用近5年的設計，有望在2021年的MacBook Pro新品中消失，或許偏愛上述兩項設計的果粉，也是一則以喜一則以憂。

而從MacBook Pro系列可能改回採用MagSafe充電器這一個傳聞來推敲，很可能是蘋果下一步針對MacBook產品線的全新策略。以蘋果過往就經常開發自家平台專用連接埠的策略來看，已入手的USB-C轉接器是否有機會持續沿用在未來新款MacBook Pro也是成謎。這會不會影響當前蘋果已經iPad Pro與iPad Air轉用USB-C充電孔的策略再度轉彎，也值得觀察。

針對新款MacBook Pro的設計，《9to5mac》邀請網友投票選出最期待出現在新品當中的設計，其中「雙側都有USB-C連接埠」獲得最多網友，得票率11.54%；「更窄的螢幕邊框」與「MagSafe」則分列二、三名，得票率各有10.71%以及10.7%，難分軒輊。從結果來看，MagSafe仍舊獲得不少網友支持，如果真的回歸，也可謂是眾望所歸。

(科技)