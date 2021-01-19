川普宣布不出席總統就職典禮 拜登說是好事

美國總統當選人拜登20日即將就職，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），女神卡卡（Lady Gaga）和湯姆漢克斯（Tom Hanks）等好萊塢A咖都將出席，在典禮中擔綱演出。而這和4年前川普就職時相比，簡直有天壤之別。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）與《每日郵報》（Daily Mail）19日報導，20日中午就將卸任的美國總統川普得知，有這麼多巨星都將共襄盛舉時，簡直氣炸了。相對的，儘管巨星雲集，但拜登因為擔心新冠肺炎疫情蔓延，力促民眾在家看轉播就好。

4年前，川普力邀英國歌壇長青樹艾爾頓強（Elton John），還有歌手蕾貝卡佛格森（Rebecca Ferguson）等人出席就職典禮，但卻碰了一鼻子灰。

川普就職時 許多大咖藝人都拒絕受邀登台

而川普討厭的前總統歐巴馬，也有不費吹灰之力的「吸星」大法，就職時流行樂天后碧昂絲（Beyonce）、愛爾蘭搖滾天團U2，非裔盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）和有「工人皇帝」之稱的搖滾歌手史普林斯汀（Bruce Springsteen）都紛紛登台獻藝。

一肚子氣的川普早已擺明，他不會出席拜登的就職典禮，成為1869年以來第一位不甩接任人的總統。不過，副總統彭斯（Mike Pence）已經說，他會出席。雖然敗選但仍不服輸的川普將在拜登就職典禮當天，於馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）舉行盛大的卸任儀式。

通常卸任總統都會在國會大廈出席接任人的就職儀式，並由新任總統送行，搭乘直升機到華盛頓郊區的軍事基地。而卸任總統離開前，都會向幕僚和支持者發表簡短談話。雖然川普並未證實他未來的動向，但據信他會定居佛州棕櫚灘海湖莊園（Mar-A-Lago）。

(中時新聞網)