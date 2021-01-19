首屆日出茶太菁英盃籃球邀請賽，今天起在新竹縣市光復高中、東泰高中及清華大學進行5天賽事，其中，今年進入HBL八強隊伍的兩支地主球隊光復高中、東泰高中以及能仁家商與高苑工商等勁旅，在1月31日八強賽開打前透過這次的邀請賽，調整選手體能及訓練，以賽代訓。

與賽隊伍先進行分組循環預賽，分組前兩名將進入周末的四強賽，進入決賽後採單淘汰制，其中光復高中教練陳定杰說：「能在新竹鄉親面前比賽，選手都感覺非常有意義，也藉這項邀請賽提供球隊在休兵期間的練兵機會，藉著比賽的強度培養隊友間默契，我們將全力備戰，目標當然是冠軍。」

主辦單位六角國際也在賽事期間於現場準備點心美食和日出茶太手搖茶飲的伴手禮，讓參加的球員、觀眾賽後可以享用，同時也讓外地前來新竹參加球賽的學生隊伍能感受到新竹在地的熱情；為了服務不能到場觀賽的觀眾，大會透過HOT籃球熱現場直播服務，球迷可以到日出茶太粉絲團觀看直播，首屆賽事冠軍獎金8萬元、亞軍獎金5萬元、季軍獎金3萬元、殿軍可獲得1萬元獎金。

(中時 )