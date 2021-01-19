市定古蹟原台南合同廳舍門面掛滿燈籠。（曹婷婷攝）

市定古蹟原台南合同廳舍從門面到內部高掛近千個燈籠，為台灣祈福也為消防弟兄打氣。（曹婷婷攝）

新冠肺炎疫情揮之不去甚至日漸升溫，第一線消防人員也首當其衝，市定古蹟原台南合同廳舍暨消防史料館近日高掛近千個燈籠，宣導防火兼為台灣祈福，五顏六色燈籠高高掛，吸引不少民眾駐足拍照，推崇「有創意、好有年味」，但文化界人士認為古蹟理應維持它的古樸，溫情喊話「期待恢復素顏」。

台南市消防局第七救災救護大隊組長陳貞榮指出，歷年來防火宣導形式大同小異，多是透過辦理學生彩繪比賽，希望將防火的觀念透過學生帶回家中進而落實，但有感於彩繪比賽無新意，加上普濟殿燈籠引起民眾高度關注，首度嘗試舉辦彩繪燈籠比賽，回響熱烈。

為了讓這些彩繪燈籠被看見，消防局內部經過討論，原本打算以燈籠點綴湯德章紀念公園，但後來考量交通等因素，最後選定高掛於原台南合同廳舍，並在不破壞古蹟本體原則下，沒有釘1顆釘子、不鑽孔，沿著牆面水管、排水孔等縫隙，順利懸掛燈籠於牆面之上，過程未假手他人，全部由打火兄弟自己來。

燈籠掛滿古蹟門面，有讚賞聲音但也有文化界人士在臉書直言「古蹟不見了？」、「乍看以為是吊氣球讓人射飛鏢」、「期待恢復素顏」。陳貞榮坦言，正反意見湧入，「青菜、蘿蔔各有人愛，我們目的是為台灣祈福以及宣導防火。」第七大隊長黃輝林說，這些燈籠背後寓含祈福意義，集大家祝福心念，希望台灣遠離疫情威脅、祝融之災少一點，燈籠預計將懸掛至元宵節。

(中時 )