日本東京警方日前查獲一間按摩店違法賣淫，該店主打「台灣SPA」，表面上雖說專為男客提供按摩服務，私下卻從事性交易，令警方訝異的是，在店內逮捕的3名女子，竟全是大陸籍，疑似想利用日本人親台態度吸引顧客。

據日媒「TBS NEWS」報導，日本警方16日以違反風俗法等罪嫌，逮捕3名陸籍現行犯，這3名女子在東京三軒茶屋車站附近共同經營男性按摩店，官網還PO了多張性感內衣爆乳照片，還標明員工的暱稱、身高以及年齡，儘管官網寫明不提供性交易，私下卻是「做黑」的。

被查獲按摩店的女老闆是陸籍45歲劉紅，她在東京世田谷區經營2間類似按摩店。東京警方去年4月間獲報，該區附近有從事性交易的違法按摩店，經數月調查，終於在本月16日破獲這間賣淫按摩店，當場逮捕包含劉紅在內3名陸籍女子。

劉紅被捕後坦承犯行表示，她經營的按摩店每天業績至少8萬日幣（約新台幣2.1萬元），且開業不到一年已經大賺1400萬日幣（約新台幣376萬元）。

事實上，大陸因人均GDP不高，許多女子為了賺更多錢，紛紛假借各種名義如留學、觀光，跑到國外賣淫，不只台灣常見到這種亂象，在日韓、美加、歐洲、紐澳，甚至新加坡等地，當地人也早已見怪不怪。不過，許多在日本賣淫的陸籍女子，疑似自知大陸形象不好、不受青睞，加上看準日本人親台的心態，紛紛使用「台灣SPA」的名義開店攬客，然後提供性服務。

(中時新聞網)