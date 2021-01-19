6隻羽色鮮艷的罕見嬌客「花鳧」，在台東郊區現蹤。（莊哲權攝）

台東花鳧

台東市郊出海口近日有6隻罕見冬候鳥「花鳧」現蹤，由於羽色鮮艷，相當醒目，每天都有鳥友前去守候拍攝，鳥友表示，2015年台東曾記錄到1隻花鳧，這次一口氣來了6隻，非常難得，而且牠們的嘴喙微微上翹，宛如唐老鴨造型，相當討喜。

隨著寒流一波波來襲，近日在全台都有稀有冬候鳥花鳧現蹤的鳥訊，台東也不例外，而且有6隻連袂造訪，當地鳥友雀躍不已，終日守在溪邊記錄牠們的美麗身影。

只見這群嬌客悠游綠水間，在較深水域用倒栽蔥方式覓食，宛如跳著水上芭蕾，尤其是飛行時，快門聲如機關槍般掃射，捕捉瞬間的飛羽身影，讓鳥友大呼「爽啦」。

鳥友表示，花鳧在中國大陸稱為「翹鼻麻鴨」，分布於歐亞大陸，在中國東北、華北、西北地區，西藏、四川和雲南北部等地繁殖，台灣屬不普遍冬候鳥，2015年1月台東曾出現過1隻，日前在出海口先觀察到4隻，隔天有2隻加入，不過到昨天剩5隻。

鳥友說，一般水鳥色彩比較單調，但是花鳧羽色卻很艷麗，由白、墨綠、棕等顏色組成，嘴跟腳都是橘紅色，雄鳥於繁殖季節額頭有瘤狀突起，在野外極易辨認，特別是微微上翹的嘴喙，據說迪士尼動畫人物唐老鴨造型，就是從花鳧得到的靈感。

(中時 )