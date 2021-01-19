今高雄橋頭地檢署、嘉義地檢署聯手出擊，共派出16、17名檢察官，動員600多人在全台各地近百處搜索，並帶回涉案人訊問。（呂妍庭攝）

號稱全台地下博奕最大咖的陳盈助驚傳遭檢調鎖定，今19日和弟弟陳盈坤等6、70人被傳喚約談，檢調共動員600餘人，搜索近百處，陸續將人帶回訊問，初步了解，檢調是歷經1年多調查布局，近日因鎖定的不法公司疑似嗅到不對，突然清算、解散，決定提前收網。

檢調指出，檢方陸續鎖定20多個賭博網站，發現掛名資訊公司、管理公司、娛樂公司等上百間公司，疑似由特定集團交叉經營，專門經營運彩、六合彩等地下博弈事業，背後並涉嫌從事跨國洗錢，經過1年多蒐證，並向銀行調閱資金往來資料後，檢警決定趁著嘉義聞人洪鴻彬16日告別式，眾多幫派集聚機會，發動連續3波的搜索行動。

檢調指出，專案小組是經過大數據比對，循線查出可疑的博奕網站涉跨國洗錢，且部分事證指向陳盈助疑似就是不法集團幕後金主，今高雄橋頭地檢署、嘉義地檢署聯手出擊，共派出16、17名檢察官，動員600多人在全台各地近百處搜索，至傍晚搜索行動還在進行中，不過陳盈助、陳盈坤等大咖已到嘉義地檢署接受檢察官訊問中。

嘉義地檢署指出，雖陳盈助兄弟是以被告身分被傳喚，因尚在接受複問調查中，尚無法判定相關人士涉案程度。

(中時 )