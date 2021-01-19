櫃買中心19日指出，晶鑽生醫（6815）已在19日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，晶鑽生醫成立於民國103年11月間，董事長為賴柏如，主要經營業務是保養品、醫療器材之研發、製造及銷售，送件時資本額為2億496萬元。晶鑽生醫2019年業績，營收2億6,835萬元，稅前盈餘5,654萬元，每股盈餘2.62元。

(工商 )