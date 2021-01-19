晶鑽生醫19日申請登錄興櫃股票 17:592021/01/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心19日指出，晶鑽生醫（6815）已在19日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，晶鑽生醫成立於民國103年11月間，董事長為賴柏如，主要經營業務是保養品、醫療器材之研發、製造及銷售，送件時資本額為2億496萬元。晶鑽生醫2019年業績，營收2億6,835萬元，稅前盈餘5,654萬元，每股盈餘2.62元。 亞洲生技展 7月在台虛實聯展 景凱新藥申請大陸二期臨床 (工商 ) #晶鑽 #生醫 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #產業別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臺南板金文創觀光工廠 多元發展 04:102021/01/19 產業特刊 證交所、元富證辦投資說明 04:102021/01/19 證券．權證 博晟競拍完成 得標均價30.88元 04:102021/01/19 產業特刊 台積領軍 15檔股價、市值雙創新高 04:102021/01/19 財經要聞 大員林地區捐血人多 捐血中心員林車站首設捐血室 13:402021/01/19 寶島 《櫃買市場》3國際債券 上櫃新兵 10:512021/01/19 財經 大陸省級黨政一把手 大換血 04:102021/01/19 焦點新聞 開春半月 建商砸36億狂獵地 04:102021/01/19 產業．科技 阿逗仔車禍交大調資料 替代役男英語溝通超溜 14:402021/01/19 社會 改裝再升級 比漾廣場今年業績挑戰逾21億 17:212021/01/19 生活 《櫃買市場》漢磊二今起預收款券 元炬明停止櫃檯買賣 08:352021/01/19 財經 財經熱門新聞 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 台積電肥單後天不開獎 美晶片老大宣布時間出爐 - 財經 台積電帶頭攻 封測供應鏈大爆發 抱好3檔等數錢 - 財經 不只與北京交惡 澳州新法重傷美企 惹老美發火 - 財經 掌門人又被關 三星家裡沒大人 再被台積狂甩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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