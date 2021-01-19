大里塗城路一民宅，19日水電工修理水管時，發現一顆迫砲彈，陸軍十軍團未爆彈處理小組到場處理。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區塗城路，19日上午一戶民宅，叫來水電工，進行水管修漏工程時，赫然發現水管旁有一顆，類式砲彈的物體，嚇得水電工奪門而出，霧峰分局仁化派出所到場警戒，十軍團未爆彈處理小組到場處理，表示是一顆內無火藥的迫砲彈，經穿著防爆裝的處理人員，以防爆毯包裹後將未爆彈帶走處理，解除危機。

大里區塗城路一戶民宅，19日因屋內水管漏水，徐姓女屋主叫來水電工修理時，發現水管旁有一狀式砲彈的生鏽物體，覺得有安全疑慮，請屋主先將該砲彈移走，才願繼續維修，徐女先向仁化派出所報案，員警到場後，先行警戒，並聯絡陸軍十軍團派遣專家來處理。

陸軍十軍團未爆彈處理小組到場後，研判該生鏽物體，是一枚迫砲彈，彈體未裝上底火，且彈體和尾翼都生鏽，也看不到彈藥的料號和批號，研判無立即性危險，經未爆彈處理小組，穿著全套防爆破防護衣，小心翼翼的將砲彈移到防爆毯後包裹起來，帶回團檢查。

據悉，該女屋主的公公是老榮民，她表示之前沒見過，可能多年前就有了，怎麼來的並不知道；據熟悉迫砲的軍方退伍人員表示，若真有軍人，想留置砲彈當紀念（不過這是違法行為，已違反槍砲彈藥管制條例），一定會將裡面的火藥清空，若是這樣的情況，該迫砲就無危險性。

(中時 )