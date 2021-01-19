專家幫企業把脈、協助育才！勞動部雲嘉南分署結合各領域專家組成企業輔導顧問團，主動出擊至企業進行健診，並提供客製化諮詢輔導服務，盼加速企業轉型，提升競爭力，就有廠商申請企業輔導顧問團到府給建議，強化人員培訓，讓整體營收有明顯成長，預計今年將提供850家企業申請。

企業輔導顧問團今天於崑山科大宣示啟動計畫，雲嘉南分署技正楊慶元說，企業輔導顧問團計畫已邁入第４年，輔導團陣容堅強，來自成功大學、嘉義大學、虎尾科大、台糖長榮酒店、食品工業發展研究所、台南人資協會、臺灣職涯發展協會等不同領域的產官學研近60位專家學者，另也創設單一服務窗口，雲嘉南企業如面臨技術、人才等問題，都可透過單一窗口，申請輔導團到府客製化服務。

楊慶元說，今年雖持續受到新冠疫情影響，但企業發展及人才需求依舊強勁，希望透過企業輔導顧問團的協助，能協助轄區企業轉型升級，讓疫情的衝擊降至最低。他就舉例，近三年申請企業輔導顧問團進場的長春健康素食餐廳，近年汰換餐廳老舊設備，推出每周新菜活動與「長春好友卡」等優惠活動，同時積極培育行銷人才，導入社群媒體行銷與電商平台，讓整體營運績效與來客數都有明顯提升。

企業輔導顧問團即日起受理申請，諮詢輔導項目包括：組織營運、技術提升、生產管理、人才培育與課程規劃、勞資關係與勞動法令、職能發展、工作輔具與職務再設計、政府服務資源轉介等，歡迎有需求的雲嘉南企業來電(06)6985945轉1308洽詢。

(中時 )