李宣榕向TVBS《女力報到-好運到》劇組告假三個月終於回歸，不過第一場戲就是她受不了男友王建復（飾 韓森）的強迫症與潔癖突然喊分手，讓所有觀眾措手不及。此次回歸，李宣榕雀躍之外也笑說：「季節都不一樣了，印象最深刻就是好冷，要穿很厚。」搭擋王建復則說：「她剛離開時像是生活中缺了一塊，少了情侶間鬥嘴，歸隊後我們默契很快回來，因為大老遠就可以聽到她有如包租婆笑聲。」

李宣榕歸隊《女力報到-好運到》當天，劇組熱情歡呼迎接，劇中室友們還特別將愛情公寓的床單拿去「洗香香」，就為了讓李宣榕「好好（專輯歌名）」感受大家對她的隆重歡迎。原來，李宣榕私下對香味特別敏感，尤其衣服如果沒有好好洗會渾身不自在：「之前在屏東拍戲，軍服我都自己洗，我只要一經過大家就說有朵拉味，因為除了我的香水味還有很重的洗衣精味道。」

她劇中受不了男友強迫症與潔癖大喊分手，李宣榕表示自己也有點強迫症：「像是看到書或錢被摺到，會很不舒服，回家就把它們壓在我床底下變平，或趕快把錢花掉。」是否能接受交往對象有強迫症或潔癖？「可能要評估他的嚴重性，因我媽媽有嚴重潔癖，以相處多年的自身經驗，我對韓森的狀態還滿能理解」。

王建復回憶，以前讀書時一定會拿熨斗燙好衣服，現在則將強迫症視為一種責任，把握時間趕快將事情做完，分享起潔癖經驗：「有次和姊姊一起搬家，搞得全身髒兮兮，姊姊竟然直接上車，我唸了許久後，她才無奈又下車將身體拍完再上車。」

(中時 )