部立桃園醫院院內群聚不斷擴大，中央流行疫情指揮中心今（19日）一口氣公布4例本土確診，這起群聚累積9人染疫。對此，前台大感染醫師林氏壁特別發文示警，有一例新確診讓他感到頭皮發麻，表示現在整個北部該繃緊神經，呼籲民眾減少群聚活動，「不要去今天開幕的店」！
針對今天確診的四名個案中，林氏壁坦言，對案869外籍看護特別感到緊張。因為案869不在先前的匡列中，也擔心外籍看護常常在醫院內趴趴走，疫調目前也在釐清中，這讓林氏壁直呼，「這例令我頭皮發麻」。
至於另兩例為家庭群聚，為案863確診護理師的丈夫（案864）與女兒（案865），其中案865又在摩斯漢堡桃捷A7店擔任店員，這讓林氏壁相當擔心，「來吃飯肯定會脫口罩，所以....」。指揮中心今公布案863一家的公共場所活動史，林氏壁呼籲，家人朋友若有出入相關場所，並做好自主健康管理，有症狀要儘速就醫。
目前病毒可能已往社區流竄，林氏壁坦言，現在整個北部都該繃緊神經了！是時候要重建口罩天網，減少群聚了。同時也呼籲民眾，「不要去那個今天開幕的店！」表示自己打算半年後再去了，畢竟人擠人在現在肯定不是好事。
(中時新聞網)
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