信義鄉梅花引人入勝，梅子夢工廠大發利市。（廖志晃攝）

信義鄉梅花綻放，吸引賞花遊客，各主要賞梅區都是人聲鼎沸，這1周梅花全面盛開，想要欣賞滿山遍野梅花的民眾，要把握時機；人潮也帶來商機，信義鄉農會梅子夢工廠展售農特產品，單日營業額就達83萬元。

信義鄉農會總幹事黃志輝指出，目前，鄉內主要賞梅區包括烏松崙、風櫃斗、牛稠坑、土場及外坪頂等，梅花都已盛開，而且這周將全面大爆發，也是賞梅最佳時機。

信義鄉「踏雪尋梅」是南投卉嘉年華的重頭戲，賞花人潮也帶來商機，梅花季期間，梅子夢工廠平日1天的營業額都將近50萬元，假日營業額更是驚人，1月9日60萬元、10日76萬元、16日73萬元、17日83萬元，梅子夢工廠內滿滿都是人，結帳還要排隊，員工忙得不可開交，卻是歡喜在心內。

梅子夢工廠向農民收購梅子，並結合國立中興大學等學術研究單位，共同研發梅子優質加工品，如陳年梅、紫蘇梅、梅精、梅醋等，讓梅子產業更多元行銷，也增加農民收益。

黃志輝指出，因為梅花吸引遊客到信義鄉，因此，餐廳、旅宿等各行各業都能獲益，堪稱利溥民生；寒流催化讓梅花盛開，熱錢則是滾滾湧入，遊客賞花後，到東埔溫泉泡湯，又是另一波商機。

(中時 )