國民黨團書記長陳政顯表示，黨團將於週五及下週一逐一徵詢有意前往的議員。（陳世宗攝）

台中捷運試運轉6天就發生斷軸事件，目前全面停駛並進行36組軸心更換中；市議員都很關心聯結器軸心斷裂後，目前更換及測試情形。市府交通局長葉昭甫說，該局19日正式發文給各黨團及無黨籍議員，邀請於26日上午到北屯機廠裡面的主維修廠及北屯總站視察台中捷運聯結器軸心改善作業情形。

民進黨團總召謝明源指出，民進黨團決定於26日上午9時30分，前往中捷公司北屯場站會勘考察，深入了解聯結器軸心斷裂後目前更換及測試情形；同時考察目前優化連結器的情況。

國民黨團書記長陳政顯表示，交通局邀請台中市議會議員於26日，到北屯機廠裡面的主維修廠及北屯總站，視察台中捷運聯結器軸心改善作業情形；國民黨團將於週五及下週一逐一徵詢有意前往的議員。

葉昭甫強調，受到新冠肺炎疫情擴大影響，有議員擔心空間問題；因北屯機廠的空間很大，屆時維修人員會暫停；防疫期間若人數不太多，視察議員應可同一時間前往，不用分批。

(中時 )