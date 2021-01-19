寶桑國中社區學生活動中心19日落成啟用。（莊哲權攝）

受少子化影響，教育部已多年不核定興建學生活動中心，台東縣寶桑國中多年來連畢業典禮都要向外租借場地，在立委劉櫂豪與台東縣政府合作下，爭取5000多萬元經費興建學生與社區居民都可使用的活動中心19日啟用，下雨天可在室內上體育課，學生們都很開心。

「寶桑國中社區學生活動中心」19日舉行啟用儀式，縣議員黃治維說，因少子化因素及管理維修費用，教育部已20年不再新設學生活動中心，但是寶桑國中位於人口稠密區，在他擔任新生里里長時就極力爭取，教育部聽見地方的聲音特例興建。

該活動中心由立委劉櫂豪向教育部爭取3155萬元，台東縣政府自籌2249萬元，合計5000多萬元，縣長饒慶鈴說，先前工程一度標不出去，只好縮減冷氣、舞台燈光和音響等設施，後來縣府增加449萬元經費又補回來，歷經20年，在大家努力爭取下終於落成啟用。

劉櫂豪期待活動中心落成啟用後，不但能成為學生未來戶外活動場地，與校方舉辦大型集會或科普活動等場所，更可以提供社區居民休閒活動場地。讓活動中心成為連結學生、學校與社區三方的重要場所。

寶桑國中校長洪榮威說，活動中心興建完成後，無論颳風、下雨或大熱天，都能夠進行活動，也讓育課能不受天候影響，畢業典禮等大型活動，也不用向外租借場地。

(中時 )