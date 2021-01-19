明天是中小學結業式，新北市長侯友宜19日宣布，20日結業式因為有群聚疑慮，全面取消，並改採線上或廣播形式進行，也要求所有學生戴好口罩，避免疫情擴大。

教育局長張明文指出，新北市在1月14日已通令全市各校，學期末寒假期間，所有大型活動取消或者延後，目前也已通知各校明天結業式一律改採線上視訊或廣播。

侯友宜說，結業式就在明天，是目前最迫切要解決的問題，要求教育局即刻將訊息傳下去，也要求學生寒假期間避免出入人潮眾多地點，確實做好防疫。

(中時 )