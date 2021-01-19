新北20日結業式取消 改採線上或廣播 18:082021/01/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北20日結業式取消 改採線上或廣播。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明天是中小學結業式，新北市長侯友宜19日宣布，20日結業式因為有群聚疑慮，全面取消，並改採線上或廣播形式進行，也要求所有學生戴好口罩，避免疫情擴大。 教育局長張明文指出，新北市在1月14日已通令全市各校，學期末寒假期間，所有大型活動取消或者延後，目前也已通知各校明天結業式一律改採線上視訊或廣播。 侯友宜說，結業式就在明天，是目前最迫切要解決的問題，要求教育局即刻將訊息傳下去，也要求學生寒假期間避免出入人潮眾多地點，確實做好防疫。 資誠美國稅務線上研討 今登場 證交所、元富證辦投資說明 (中時 ) #結業式 #改採 #廣播 #20 #線上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1／20～2／3大寒運勢分析 專家點名這星座旺到爆 16:452021/01/19 運勢 疫情影響 北市聯醫公布20日起加強門禁管制 12:332021/01/19 生活 基隆2021青年創業計畫出爐 最高可領20萬補助金 12:282021/01/19 生活 TIMTOS展 實體線上3／15同步登場 04:102021/01/19 投資理財 樂天純網銀開業 首端8跨轉＋8跨提免費 17:292021/01/19 財經 瓦城4品牌現做年菜外賣 首次開放線上預約取貨 16:302021/01/19 生活 《金融》台首家純網銀 樂天國際銀行開張 15:402021/01/19 財經 案863護理師二採陽 驚傳2家人疑染疫 07:592021/01/19 生活 博晟競拍完成 得標均價30.88元 04:102021/01/19 產業特刊 北市府搶先公布台北燈節防疫備案 是否跟進中央停辦明公布 15:472021/01/19 生活 俄反對派領袖納瓦尼 返國即被逮 04:102021/01/19 國際大事 生活熱門新聞 楊志良開除說沒錯？急診醫點名1行為：離開台灣 - 生活 入夜再冷一波 這天鋒面報到 全台連雨3天 - 生活 部桃群聚再增4確診 這1例讓前台大醫頭皮發麻：不要去今天開幕的店 - 生活 消基會報告出爐！口罩大廠中鏢消費者錯愕 - 生活 摩斯桃捷A7站員工染疫 摩斯聲明：昨已停業並消毒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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