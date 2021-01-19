無人機飛到鐵塔上，拍攝設備損壞照片並回傳給維修人員。（圖：王玉樹攝）

台電53屆技能競賽今舉行，今天超過1100人報名參賽，人數創新高，且年紀最小不到20歲，老將新秀同場一較高下。(圖：台電提供)

號稱「台電版奧運」的技能競賽今年舉行第53屆，台電共1100名員工報名聚集高雄訓練中心，在30個競賽項目中一較高下，人數創10年來新高。台電今也首度在會場示範無人機智慧巡檢，年中機隊將擴充超過50台，並利用AI模組建置，訓練無人機學習自動判讀設備故障原因。

台電早於1969年舉辦年度技能競賽。今年參賽最年輕選手不到20歲，最年長卻快滿65歲，可說是老將新秀同場競技。為提升供電穩定性，推動大數據運用並培養資料分析人才，今年也於競賽中新增「大數據運用」類別，與配電、輸電、發電、電力調度等共30個競賽項目。

台電董事長楊偉甫親臨現場，還下場實際操作電纜絕緣體削尖及保護條施作，體驗第一線人員的辛勞。同時也擔任一日總領班，與同仁一起示範運用無人機及AI辨識系統進行智慧巡檢作業。

「架空輸電線路無人機智慧巡檢作業」是第一次在技能競賽中示範，今日現場由維修班隊現場模擬，狀況為值班通報鐵塔遭受雷擊造成礙子破損，班隊出動無人機沿著鐵塔設備及線路間巡視，並結合AI辨識系統找尋破損礙子，成功完成搶修。

台電從2年前就開始引進無人機，參與線路檢查作業，目前已有9台在執行智慧巡檢工作。台電供電處副處長張涵曦指出，預計編列300萬到400萬元經費，要在今年6月底達到50台以上編制，配置於全台六大供電營運區處。

台電為此訂定無人機操作要點，涵蓋考照、保險，飛航管制等項目。張涵曦說，無人機出動將以山區輸電鐵塔或兩座間巡檢為主，初期只能藉由無人機做影像判斷，接下來要導入AI智慧學習，藉由無人機拍攝，建構大量照片建模。未來飛到故障位置時，看到設備可以自動辨識，馬上回報設備狀況，爭取搶修時間。

目前台電已與微軟合作，收集1萬張照片對輸電電塔上的絕緣物體礙子做AI辨識建置，判讀率90％，今年希望建置5萬張，提升成功率到95％，未來會有導線，間隔器、鐵器等其他裝置做AI建模。台電也將成立一個「無人機管理平台」，集中管理機隊、證照，維修等。

(中時 )