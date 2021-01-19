國立台灣美術館館長梁永斐今天受邀參觀國立國父紀念館「破繭而出—呂瓊慧粉彩•油畫個展」展，他首次私人購藏身障藝術家畫像作品，將懸掛於國美館辦公室展示，鼓勵身障藝術創作者。梁永斐表示，國父紀念館推廣文化平權的展覽深具意義，推薦喜愛文化藝術民眾把握假期前往參觀。

去年11間甫從國父紀念館館長轉任國立台灣美術館館長的梁永斐表示，他在國父紀念館任內，深受人事室主任呂寶毅對小兒麻痺姐姐呂瓊慧手足之愛所感動，而答應呂瓊慧畫像的請求，也由衷佩服她創作的毅力。

梁永斐表示，他不管是以館長或藝術家的身份，對於推廣藝術責無旁貸，社會應該鼓勵身心障礙者積極走出來，呂瓊慧就是一個很好的示範，雖然身有礙，但心無礙，她積極用行動來展現「愛是無障礙的」。

梁永斐強調，肢體或身心障礙朋友們從創作中獲取生命的價值、肯定自我，身體障礙可能對生活造成不便，但仍能在創作上揮灑出另一片天地，不受身體上障礙的侷限，將作品呈現在眾人面前引發共鳴，就是生命分享的體現，鼓勵身心障礙的藝術家勇於創作，豐富生命。

國父紀念館館長王蘭生則表示，呂瓊慧的人物畫展現出對生命的熱誠；風景及動態畫作則描繪出敏銳的心靈，主題豐富，充分展現女性藝術家不屈不撓的堅毅創作精神，所展出的29件作品，精彩觸動人心。

(中時 )