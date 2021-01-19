國內新冠肺炎疫情嚴峻，民進黨國際部原訂1月27日至29日舉辦的「台灣多元文化冬令營」，也在今天決定延後，未來再視疫情狀況擇期舉辦。
民進黨國際部近年寒暑假都會舉辦各式營隊，此次延期的冬令營招生對象為各國外籍學生，原本預計3天的旅程中，將參觀台北、桃園、台南的歷史遺址，探索台灣在不同歷史關頭的多元文化。
該營隊包括所有住宿和交通全程免費，且課程安排有趣又有深度，每年都吸引不少外籍學生報名參加。不過民進黨發言人顏若芳表示，考量國內疫情狀況，國際部昨天已決定延期，至於延到何時目前尚未確定，會視疫情狀況再行宣布。
民進黨發言人謝佩芬日前曾表示，總統蔡英文上任以來，鼓勵年輕人能積極參與黨務工作，黨務工作除了文宣、組織等，亦包含政黨外交的推動。國際部寒假針對在台外籍生推出的「台灣多元文化冬令營」，就是民進黨長期推動的政黨外交工作之一，這也是協助國家拓展外交重要的一環。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。