國內新冠肺炎疫情嚴峻，民進黨國際部原訂1月27日至29日舉辦的「台灣多元文化冬令營」，也在今天決定延後，未來再視疫情狀況擇期舉辦。

民進黨國際部近年寒暑假都會舉辦各式營隊，此次延期的冬令營招生對象為各國外籍學生，原本預計3天的旅程中，將參觀台北、桃園、台南的歷史遺址，探索台灣在不同歷史關頭的多元文化。

該營隊包括所有住宿和交通全程免費，且課程安排有趣又有深度，每年都吸引不少外籍學生報名參加。不過民進黨發言人顏若芳表示，考量國內疫情狀況，國際部昨天已決定延期，至於延到何時目前尚未確定，會視疫情狀況再行宣布。

民進黨發言人謝佩芬日前曾表示，總統蔡英文上任以來，鼓勵年輕人能積極參與黨務工作，黨務工作除了文宣、組織等，亦包含政黨外交的推動。國際部寒假針對在台外籍生推出的「台灣多元文化冬令營」，就是民進黨長期推動的政黨外交工作之一，這也是協助國家拓展外交重要的一環。

(中時 )