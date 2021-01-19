宜蘭縣每年農曆春節期間都會舉辦歡樂宜蘭年，是宜蘭縣的年度盛事之一，但受疫情影響，本土病例增加，今天（19日）晚上宜蘭縣長林姿妙宣布，因應疫情變化，為維護縣民健康、避免人潮聚集，歡樂宜蘭年活動停止辦理，這也是歡樂宜蘭年邁入第28年以來，首度停辦。

據了解，原本宜蘭縣政府是要依據原計畫辦理歡樂宜蘭年，不過會配合疫情調整，但衛福部長陳時中宣布部立桃園醫院要清空，以及強烈建議取消或延辦大型活動，也成為縣府最後決定停辦的關鍵。

「真的很難抉擇。」在縣府內部開會期間，縣長林姿妙提及如果停辦，是28年來的第一次，尤其全國各縣市都是針對國曆新年舉辦跨年，只有宜蘭縣是農曆辦充滿年味的歡樂宜蘭年，歡樂宜蘭年意義非比一般。

但林姿妙考量疫情最新狀況，為了縣民健康，避免任何可能增加的風險，因此決定宣布停辦。

歡樂宜蘭年與童玩節等活動都是宜蘭縣的旗艦活動之一，今年在五結鄉中興文創園區舉辦，但受疫情影響而停辦，相關系列活動如年貨大街等也一併停止。

(中時 )