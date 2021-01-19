2022、2024年大選話題逐漸升溫，各政黨都在積極布局，可能參選的人選也陸續浮出檯面，成為討論焦點。《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，2024年民進黨會希望把侯友宜卡在新北，並分析若藍營由朱立倫出馬對上綠營鄭文燦或賴清德的結果。對此，資深媒體人韋安認為，侯友宜是兩大黨中贏面最大的人，並指出關鍵是國民黨要不要「再輸一次的問題」。

吳子嘉今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，2024年民進黨最不想看到的國民黨參選人是侯友宜，因此他民調雖高，民進黨也會想辦法在他連任成功後把他留在新北。他還指出，若國民黨方面由朱立倫出馬，不論是對上民進黨的賴清德，還是鄭文燦，都是民進黨贏面較大。

對於吳子嘉的說法，韋安今(19日)在臉書上表示，吳子嘉説的對也不對，並提出3點分析：

一，朱立倫對上賴清德和鄭文燦，都會輸。

二，侯友宜是兩黨贏面最大的人。

三，吳董想太多，侯如果連任新北，到了2023，他在新北正副市長已經幹了12年，早就「滿」了。

最後，韋安也說，不是侯要不要的問題，而是國民黨要不要「再輸一次的問題」，這才是關鍵問題。

網友們也留言回應，「吳董又在帶風向了」、「侯可以等2028」、「2024不見得是朱立倫」、「賴清德、陳菊做好做滿嗎？國民黨應該說服選民第二任不一定要做好做滿」。

吳子嘉説，現在看起2024很可能是朱立倫與賴清德戰爭，那賴會贏；若是朱立倫跟鄭文燦對決，還是民進黨機會比較大。 吳還説，侯友宜民調高，卻無法選2024，他連任市長之後，民進黨一定會要求做好做滿。 ＃侯友宜勝選機會是兩黨最大的人，民進黨會... 由韋安發佈於 2021年1月18日 星期一

(中時新聞網)