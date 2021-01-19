中職會長交接儀式今（19）日是在台北萬豪酒店舉行，現場冠蓋雲集，規模空前盛大。前會長吳志揚致詞時開玩笑說：「在立法院期間都未曾看到過這麼多官員。」與會的部會首長也紛紛表態，要動用所擁有的資源幫助中職發展壯大，新會長蔡其昌開玩笑說，大家不能白來，要帶「禮物」來才行。

今天不僅中職各球團高層全部出席，政界、企業界、體壇重量級人士也都到場觀禮，連美國職棒大聯盟會長曼佛雷德（Rob Manfred）昨天都發賀電提前祝賀。

蒞臨交接典禮向蔡其昌致賀的貴賓有副總統賴清德、總統府副秘書長李俊俋、立法院長游錫堃、行政院副院長沈榮津、財政部長蘇建榮、經濟部長王美花、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、農委會主委陳吉仲、刑事警察局長黃嘉祿，以及12位各黨立法委員都會參加，真可謂冠蓋冠集。

體育界則由教育體育署長張少熙、中華奧會主席林鴻道、副主席廖裕輝，中華棒協理事長辜仲諒、台灣運彩總經理林博泰、台新夢想家董事長張承中、鑽石運動集團執行長陳立宗、台灣美津濃公司總經理周宏津、P. LEAGUE+執行長陳建州等人。加上多位企業界、金融業知名人士，以及Sun star明星棒球隊長孫協志等，陣仗相當龐大。

(中時 )