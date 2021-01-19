弘道老人福利基金會每年皆會辦理「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長關懷計畫，提供長輩除舊布新、辦年貨、圍爐餐等有年味的服務，讓志工在服務中了解長輩於寒冬的身心狀況與需求，並隨時連結長輩最需要的服務，今天邀請企業陪伴南港、北投及內湖志工站，共32位獨居弱勢長輩，添購年節物資及生活用品，希望在年節前，用辦年貨為長輩增添年味，更希望透過企業志工的陪伴，在寒冬中溫暖長輩的心。

其中，80歲的蕭秀鑾阿嬤，是弘道台北服務處服務7年的獨居長輩，60歲那年因為意外導致視網膜剝落而喪失視力，所幸有信仰的寄託，讓蕭阿嬤沒有因此放棄人生，弘道基金會開始關心服務後，安排志工關懷訪視，透過一周電訪、一周面訪的方式，滿足蕭阿嬤因失明後心靈上的陪伴需求。平日自己準備的三餐，都是用水煮個青菜及肉相當清淡，蕭阿嬤總說，一個人生活，吃飽就好，還好因為住在菜市場樓上，所以菜和水果會由熟識的攤販或鄰居送到家中，生活雖然還能自理，但除了菜市場，也幾乎不曾去過其他地方了。

弘道老人福利基金會的辦年貨活動，今天邀請蕭阿嬤外出，希望她能在農曆年前添購點日常所需，也讓平時生活孤寂的蕭阿嬤，透過企業志工的陪伴與當阿嬤的眼，有個開心的購物回憶，蕭阿嬤表示，自己一個人生活，眼睛又不方便，所以過年不會準備年菜，總是簡單吃，今年帶了一個大背包，把一些菜市場買不到的東西，像大罐的油、肥皂及泡麵一起帶回家。

弘道基金會台北服務處組長江亞竹表示，到賣場購物對一般人再熟悉不過的日常生活，對於獨居弱勢長輩來說卻是最遙遠的距離，為促進社會參與以及感受到年節溫暖，因此弘道寒冬助老服務中，特別安排志工陪伴無法外出的長輩購物，弘道「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，目前尚缺3成助老經費，歡迎民眾小額捐款響應。愛心捐款專線：02-23221735。

(中時 )