台灣大寬頻與凱擘大寬頻同步宣布，看準新春宅經濟持續發酵，再添頻道生力軍，全新上架專為嬰幼兒打造的「Baby TV」與男性專屬生活頻道「DMAX」。即日起新申辦再加碼享有精選好禮5選1！不僅如此，機上盒myVideo也首度祭出季繳優惠方案，準備以萬部強檔好片陪伴用戶一起過春節，凡於1月底前訂購myVideo豪華月租，就能以季繳優惠價399元起將多部院線電影限時看到飽！

台灣大寬頻HD148高畫質套餐，凱擘HD148高畫質套餐即日起再針對嬰幼兒、男性上架專屬頻道。適合親子一同觀賞的Baby TV（第202台），全天候播放專為4歲以下嬰幼兒設計的節目，帶來獨創可愛的角色及具啟發性的內容。全新男性生活風格DMAX頻道（第231台），帶來車類、極限運動、高風險職業等內容，1月強力推薦每周一晚上9點播出的《手工改裝車》，滿足觀眾追求狂野冒險的渴望。

機上盒myVideo限時推出新年優惠活動，1月底前凡訂購myVideo豪華月租，就能以季繳399元起超值價格，無限暢看超過20,000部影劇作品，本月熱門推薦好萊塢動作強片《天劫倒數》；並獨家上架入圍金馬獎6項大獎的話題國片《怪胎》，是台灣首部以iPhone拍攝的劇情長片，描述患有強迫症的怪胎情侶看似美好的愛情故事，在男主角強迫症消失後變調，寫實詮釋時下男女愛情觀點；波蘭愛情喜劇電影《愛情列車長》，詮釋一段鐵道羅曼史，在月台發傳單的男主角對女乘客一見鍾情而搭上火車，卻意外成了冒牌列車長。台劇熱潮依舊，戲劇好評推薦最新跟播迷你劇集《大債時代》，集結票房新星林柏宏、李霈瑜、陳昊森等同台飆戲，每周日晚上8點更新，熱愛台劇的你千萬別錯過！

凱擘數位有線電視、高畫質數位頻道1月首播人氣動畫《工作細胞》第二季。（台灣大寬頻提供／黃慧雯台北傳真）

凱擘數位有線電視、高畫質數位頻道1月首推ANIMAX（第82台）全台首播人氣動畫《工作細胞》第二季，擬人化描述人體細胞的日常工作，將艱澀的生物學知識轉化為有趣的故事，每周日晚上7點30分準時收看並留意節目中的活動訊息，就有機會獲得ANIMAX獨家新春好禮。BBC Earth（第207台）推出年度星球系列紀錄片《完美星球》，由英國BBC STUDIOS歷時四年製作，深度探訪世界各個角落，將自然力量及歷史元素合而為一，每周一晚上8點盛大播出，帶領觀眾見證大自然維持生命的微妙平衡與地球獨特之美。

即日起，新申辦台灣大寬頻「HD148高畫質套餐」，或是新申辦凱擘HD148高畫質套餐，每月只要148元，就能享有超過30台國內外優質的頻道內容，選擇年約半年繳方案，即享生活好禮5選1，任選Google Nest Mini智慧音箱(合約期15個月)、手持蒸氣掛燙機、舒感溫潤眼罩、多功能美食鍋或momo紅利金888元，春節好禮帶回家！

(科技)