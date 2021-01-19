添購新書後，學生可於寒假期間借閱，充實寒假生活。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市教育局本學期如火如荼啟動「布可星球」閱讀計畫，在校園中引起師生熱烈迴響。南市議員林志展知悉此計畫後，關心南科周邊小校藏書量是否足夠，因此決定自費20萬元，為善糖、茄拔、大同、陽明、南興、山上、口碑、大社等8校添購新書，教育局長鄭新輝19日也親贈感謝狀，感謝林志展為莘莘學子努力。

南市府教育局19日在善糖國小舉行「登陸布可星球—林志展議員贈書啟動儀式」，會中除受贈8校校長代表出席，也邀請善糖國小全校師生、南科管理局工商組董俊德組長、善糖蔡明憲會長觀禮。

林志展表示，自己日前造訪善糖國小時，特別參觀了圖書室，除了解藏書及相關教學設備外，也相當關心學生閱讀推動情況。經校長仔細說明後，林志展相當肯定布可星球借書專區，為了擴大藏書量，決定自費20萬元贊助善糖、茄拔、大同、陽明、南興、山上、口碑、大社等8校添購新書，豐富學生的寒假生活。

鄭新輝表示，布可星球閱讀計畫主要打造由幼兒到高中的閱讀理解平台，讓學生閱讀精選圖書，通過素養評量，提升個人能量，使閱讀變得好玩、有挑戰性兼具吸引力，讓學生更願意看書。

(中時 )