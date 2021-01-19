協助青年提升就業力，勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心今年召募大專畢業生參加「菁英學苑」計畫，與企業人資合作，提供專業諮詢、面試技巧指導，學員結訓有機會由該企業聘用，達到「畢業即就業」的目標。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，青年職涯發展中心邁入第7年，成為中部青年的職涯及就業資源整合服務平台，引導擬訂專屬的「職涯攻略本」，為職涯做準備，避免因親子間認知不同造成職涯抉擇的壓力。

今年擴大召募大專畢業生參加全新的「菁英學苑」計畫，與企業人資合作，提供專業諮詢、戰力工作坊、個別面試技巧指導等專精強化措施。

去年首次辦理獲熱烈回響的青年領袖交流營持續舉辦，規畫更多元的主題營隊活動，協助青年提升自我認知及職能，自信做好就業準備，正面迎向求職挑戰。

就業市場受到疫情影響，使用網路軟體進行「遠端面試」成為企業面試趨勢，青年職涯發展中心還舉辦模擬面試競賽，邀請產業界人資主管擔任評審，提醒青年朋友視訊面試時該注意的小技巧。

建議以與朋友視訊聊天方式，減少緊張嚴肅感，向面試官展現自信與真誠，為面試最重要的第一步，應試設備連線品質、環境光源是否充足、背景避免過多干擾不可忽略的細節。

(中時 )