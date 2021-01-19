為了慶祝119消防節，新竹市消防局及新竹市義消總隊19日特別結合新竹捐血中心，舉辦「寒冬熱血！鳳凰傳愛！」捐血活動。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

為了慶祝119消防節，新竹市消防局及新竹市義消總隊19日特別結合新竹捐血中心，舉辦「寒冬熱血！鳳凰傳愛！」捐血活動，已持續16年未間斷捐血，捐血近千袋，發揮打火弟兄熱血大愛精神。

消防局指出，今年因疫情關係無法現場提供手沖咖啡及樂團表演，但特別請來書法大師吳清田、黃益國揮毫寫春聯贈送給捐血的民眾，市長林智堅與消防猛男號召民眾捐血，共同解決血荒問題，一早就有大群民眾來排隊捐熱血傳愛心。

義消總隊長鍾文煌今天下午特別先與局長李世恭到城隍廟上香祈福，祈求風調雨順，救災順利，疫情早日過去，他感謝所有消防、義消、志工團隊還有今日前來捐血民眾願意捐血救人，也感謝千葉火碢、鼎盛十里店家贊助，也謝謝黃益國、吳清田兩位大師來揮毫送春聯，讓活動更添意義。

局長李世恭表示，每逢春節期間是全國血荒最嚴重的時候，打火弟兄們鬥陣捐出熱血，希望藉此帶動新竹市捐血熱潮。另活動自2005年舉辦以來，已連續15年創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄，16年來已捐超出8100袋血。

捐血中心主任王雲龍則表示，新竹捐血中心供應桃竹苗地區醫院用血需求，最新庫存情形，所有血型都低於安全庫存量，血庫告急，血液存量都已剩不到4天，各種血型都亮紅燈，嚴重不足，感謝消防局號招全體消防、義消、災害防救團體來捐出熱血，共同來解決血荒的問題。

(中時 )