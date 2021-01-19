面對國內新冠肺炎疫情緊繃，屏東縣政府19日宣布，將配合中央疫情指揮中心，一切防疫作為將秉持「防疫優先、生活如常」原則辦理，未來屏東綵燈節維持點亮，但音樂晚會及文創市集停辦。

屏縣府解釋，屏東綵燈節在燈飾部分，因為是沿萬年溪擺設，是屏東春節生活場域一部分，活動期間仍然維持點亮；但2月14日、15日音樂晚會，及2月14、15、16日的文創市集停辦。另外勝利星村的「勝利星村．浪漫有春」活動，其中老歌之夜、年貨大街停辦。

屏東熱帶農業博覽會因為範圍廣達20公頃，仍維持辦理，但將在3個出入口設置體溫自動量測儀器，並要求進入必須全程配戴口罩、禁止飲食，園區內販售區只能販售完整包裝的農產品、農產加工品等相關產區，現場將有志工宣導及制止違反防疫規定行為。同時，熱博範圍內將每天進行噴灑消毒。

至於縣府所有戶外如常舉辦的小型活動，一律要求全程配戴口罩及禁止飲食，有疑似症狀禁止參加；至於室內活動，如演藝廳音樂會則均採取實名制。

縣府強調，所有縣內管轄場所均要求準備足夠清潔手部用品，並強化清潔次數，也請民眾應進行健康自我管理，若出現發燒等疑似症狀，請不要外出，保護自己也保護別人。

(中時 )