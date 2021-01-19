台灣燈會31年來首次停辦，行政院下午召開記者會說明（中時新聞網YOUTUBE）

部立桃園醫院院內群聚感染擴大，指揮中心今公布新增4名本土案例，皆為醫院感染事件的確診個案接觸者，本土疫情趨於緊張，農曆新年在即，許多原訂舉辦的大型活動能否照辦，也成為各界關注焦點。行政院今宣布台灣燈會確定停辦，中央開出第一槍，其他縣市也相繼停辦或延期相關活動。

對於春節拜年、元宵燈會等大型活動，指揮官陳時中在記者會上表示，為避群聚感染風險，他強烈建議停辦大型活動，針對全台因受疫情影響而停辦、延期的大型活動，中時新聞網整理相關懶人包供民眾參考。

台北市

2021渣打馬拉松(停辦)

中華民國路跑協會攜手渣打國際商業銀行原訂在24日早上4點至下午2點舉辦「渣打台北公益馬拉松」賽事，預計會有近3萬位民眾前往參加，但隨著本土疫情升溫，北市體育局今天下午也正式公布「渣打台北公益馬拉松」確定取消辦理，主辦單位也隨後在官網公布將退還全額報名費，請民眾配合。

台北燈節(是否舉辦仍在商討中)

關於台北燈節是否停辦，台北市長柯文哲表示要20日才會決定。

台北國際書展(照常舉辦)

台北書展基金會董事長林訓民表示，目前和文化部的討論共識仍是繼續舉行。

新北市

新北平溪天燈節(延辦)

疫情升溫，新北市長侯友宜19日緊急舉行防疫會議，宣布預定在三重舉辦的新北燈會，因為準備時間長，確定停辦，不過平溪天燈節在考量難以落實實聯制，以及限制民眾飲食的情況下，決定將「延後辦理」。

基隆市

七堵煙火嘉年華(停辦)

基隆市長林右昌19日宣布，今年七堵煙火嘉年華活動停辦一次。林右昌表示，市府每年元宵節都會在七堵地區舉辦煙火嘉年華活動，但近期受疫情影響，經區公所與地方人士討論後，包括里長們都認為不應該冒不必要的風險，因此決定今年停辦七堵煙火嘉年華活動，一切以防疫為重。

桃園市

燈會、團拜、學校結業式、尾牙等大型活動(停辦)

桃園市長鄭文燦今(19日)宣布桃園燈會和明(20日)學校結業式取消，此外，南門市場明停市一日，也呼籲企業社團尾牙取消或延期，除8大場所外，市民出入各場合也都要戴口罩。

新竹市

台灣燈會(停辦)

行政院今（19日）下午3時許舉行記者會宣布台灣燈會停辦，行政院長蘇貞昌表示，國際疫情險峻，國內陸續發生幾起本土病例，對此更為戒慎恐懼。燈會是幾十年來受國人重視、國際重視的大活動，今（19日）上午邀集交通部長、內政部次長、衛福部長、新竹市長等大家一起討論，該如何做到最好。

台中市

燈會、年貨大街(停辦)

台中市長盧秀燕今下午立即舉行緊急內部會議，為守護全民健康安全，同時配合中央流行疫情指揮中心指導原則，盧秀燕宣布「2021中台灣元宵燈會取消」。此外，不只天津年貨大街喊卡，一中、逢甲年貨大街也停辦。

南投縣

紫南宮大年初一發錢母(停辦)

紫南宮主委莊秋安指出，因應中央流行疫情指揮中心指示，歲末舉辦大型集會活動，恐長時間且近距離接觸，易引發高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度及社區安全風險，莊秋安宣布春節發放錢母活動，延後舉辦；莊秋安也呼籲到紫南宮祈福的信眾，一定要保持社交距離，務必全程戴口罩。

台南市

鹽水蜂炮、月津港燈節(停辦)

台南市長黃偉哲晚間與中央疫情指揮中心討論後，宣布月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動一律取消辦理，若疫情有所趨緩再另行考量。

高雄市

燈會(停辦)

高雄市長陳其邁今（19）日傍晚5時緊急召開記者會，正式宣布高雄燈會、發福袋、團拜、市府局處尾牙等一律取消，而市府主辦大型集會活動，只要超過1000人以上也都擇期舉辦。另外，三鳳中街等商圈禁止試吃活動。

宜蘭縣

草湖玉尊宮發平安粥活動(停辦)

宜蘭草湖玉尊宮17日在臉書粉專上公告，茲因新冠肺炎疫情嚴峻，本宮配合政府防疫政策，維護信眾健康，2021年初一至初九，平安粥停止供應。

(中時新聞網)