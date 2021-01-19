未來海關如果烏龍破壞性查驗，會請報關業者轉通知民眾，提醒民眾要申請賠償，但是轉通知翌日(7日內)未收到申請補償，海關必須另外書面通知，讓民眾知道進口物品查驗而被破壞，並申請補償。

為了防止類似烏龍查驗、並且即時通知道進出口人、民眾，財政部關務署修正「海關實施進出口貨物破壞性查驗補償處理程序」。

未來如果海關發現進行破壞性查驗，查驗結果如果與報關原申報內容相符，海關在查驗貨品完成之後，應該立即通知報關業者，但是通知報關業翌日起7日內如果沒有收到納稅義務人或者民眾的補償申請，就要另外以書面通知。

關務署官員表示，過去在進行破壞性查驗時，皆會同報關業者一起，所以以為報關業者會轉知進出口人與納稅義務人；但是確實保齡球事件之後海關檢討通知程序、以確保民眾權益，才做此修正。

官員表示，實際上海關查驗有很多方式，例如X光等，真正會使用破壞性查驗方式從2018年至今未達千件，且賠償案件數也只有1件。

關務署透露，海關相當清楚進出口物品對民眾的重要性，非必要不會輕易的使用破壞性查驗，所以實施件數相當少；至於理賠方面，基於誠信原則海關是依據「申報金額」依損害或復原程度按比例理賠。

(中時 )