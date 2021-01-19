桃園醫院院內感染擴大，新北市衛生局19日在防疫會議提出更嚴格看病與陪病機制，從原先1天2個時段限縮到1天1小時、探病1人、陪病1人，並加強分艙分流機制，做好感染管控。新北市長侯友宜說，這次不是只有桃園作戰，是全台灣一起作戰，新北將會全力支援。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北已要求轄區54家完成自評，啟動感控查核，且轄內醫院一定協助部立桃園醫院轉院事宜。

陳潤秋說，目前院內加強措施除了入院戴口罩與消毒等措施，也要加強分艙分流，看病與陪病機制限縮到1天1小時、探病1人、陪病1人

侯友宜表示，部立桃園醫院，可能會有社區感染疑慮，新北市疫情整備也要提高層級，從目前每周1次應變會議，增加到每周兩次。

侯友宜表示，因應新的疫情，新北願意扮演協調配合者，願意全力支援桃園，這不是單一桃園或北區的作戰，而是是全台灣的作戰，桃園有狀況，隔壁的新北更要同心作戰，除了加強轄區醫院感控查核，要求全力支援桃園，全國民眾作戰上下一條心，全力支援。

(中時 )