行政院政務委員鄧振中今天表示，台歐洽談BIA條件成熟，台歐投資關係密切，奠定良好基礎，加上台灣因武漢肺炎防疫受到世界肯定，提升國際聲量，各駐歐盟國家代表已展開遊說工作，向各國政府表達台灣盼洽談的意願。

鄧振中告訴中央社記者說，台灣跟歐洲投資關係密切，外資在台投資的最大來源就是歐洲，歐洲國家在台灣創造了很多好的工作，對台灣的經濟很有幫助；台灣也有很多企業到歐洲投資，服務業主要在西歐、製造業在中歐、東歐，為台歐奠定良好的基礎。

鄧振中認為，世界各國受到疫情衝擊，但台灣防疫有成，顯見台灣是一個妥善管理的國家，再加上歐洲議會也決議支持與台灣洽簽台歐投資保障協定 （BIA），台歐洽談BIA的時機已經成熟。

不過，鄧振中提及，由於歐盟有20多個會員國，所有決定都要經由全部的會員國同意，程序會走的比較久。

鄧振中說，目前還未正式啟動談判，不過，這是駐各國代表重要的任務之一，都在積極遊說各國政府，以及表達台灣願意洽談的意願，相信以台灣的水準，若正式啟動談判，應該不會花很多時間。（編輯：張均懋）1100119

(中央社)