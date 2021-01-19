學者洪馨蘭博士（左一）與攝影家魏三峰先生（右一）負責編輯「檜木樓子菸草鄉-嘉義菸業百年影像紀實」。（張毓翎攝）

早期菸農（中）收到新書，興奮地還請縣長翁章梁（右）在上頭幫她簽名留念。（張毓翎攝）

嘉義縣中埔鄉菸葉田野正逢菸花盛開，花期可以維持到三月。（張毓翎攝）

「菸葉曾經是嘉義田野中美麗風景」嘉義過去為全台第3大菸區，隨時代演變，菸葉逐漸走入歷史，嘉義縣政府聘請專家學者洪馨蘭博士與攝影家魏三峰先生，以歷史、影像、生命故事形式，編輯縣內第一本菸業文化影像書「檜木樓子菸草鄉-嘉義菸業百年影像紀實」，以保留嘉義菸業的前世今生。19日新書發表會上，早期菸農也蒞臨見證，場面溫馨動人。

菸草在台灣100餘年，1905年開始規模化推廣後，種植面積曾高達11951公頃，而嘉義菸區也曾創造3000公頃的紀錄，菸業在田野間留下了許多文化資產，隨時間推移，菸農漸漸老，菸樓逐漸傾圮，如中埔驗菸場現在成為日照中心，義仁驗菸場也即將轉型為日照中心。

魏三峰表示，這本書有3個部分包含歷史、影像、生命故事，他從高中開始喜歡拍照，陸陸續續拍攝家鄉大小事，菸葉由過去專賣轉為自由化，台灣菸葉逐漸走入歷史，是必須接受的事實，菸農必須與時俱進，也慶幸自己能有機會參與菸葉文化保存的工作。

新書發表會選擇在菸草田野中，讓出版品結合影像與故事中的場域，充分展現了嘉義的文化底蘊，也讓民眾重溫種菸的景況，縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁、縣議員陳柏麟、詹琬蓁皆到場參與，翁章梁也親自送上花束給前來的菸農，感謝他們對菸業的付出。

(中時 )