前女團「Roomie」成員林珈安（Lyla）淡出演藝圈後，改當飾品品牌老闆，2年嫁給大12歲電商營運長老公Freddy，婚後育有一子Eli。近日她透過網路分享家中內部照，不但整然有序，比照五星級飯店的裝潢也讓網友狂讚「美到不可思議」，不過，老公卻有點意見，對此她直接回嘴，夫妻之間的互動逗樂不少網友。

林珈安16日在IG上傳8張自宅內部照，寫道：「這週手機存的照片，直接分享給大家。」畫面中，屋內以白、黑、灰、大地色等為主，營造一種沉穩又簡約的風格，並巧妙運用光線轉換各種氣氛，無論是時尚感爆棚的崁燈，或是開一片落地窗、讓自然的陽光灑落屋內，都能看出每一個角落都富有巧思。

許多網友看到林珈安住家的裝潢，忍不住盛讚：「也太美」、「好喜歡」、「陽光灑進來的溫暖，好棒」、「好想一直待在家的裝潢」、「感覺有好幾個好美的玄關」、「各個場景都是你的伸展台」、「好喜歡這樣乾淨俐落的家喔」等。

但是，林珈安沒先向丈夫Freddy打招呼，直接PO出自宅的內部照，Freddy感到有些突然，略顯不悅地留言：「幹嘛把家裡 PO出來啦」林珈安也不是省油的燈，調皮地嘴回去：「你又沒說不行。」夫妻倆搞笑的互動模式，讓許多網友覺得有趣、好玩，成為曬房屋以外的另一個亮點。

林珈安放下演藝工作、全心衝刺品牌事業後，去年不畏疫情砸800萬逆勢開實體旗艦店，其中永康街旗艦店月租15萬，店內一面6米高「飾品瀑布」牆要價100萬，夫妻倆成為事業夥伴，常常聊公事難免犧牲感情，所以假日一定會約會。

林珈安和老公是家人、愛人和事業上的夥伴。

(中時新聞網)