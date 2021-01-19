宅經濟引爆信用卡戰火，中國信託英雄聯盟卡去年12月上市便深獲年輕客戶喜愛，推出首月發行量突破5萬張，帶動全年信用卡發卡量稱冠。為感謝各路英雄支持，英雄聯盟卡於原五大通路提供最高10％現金回饋外，自今（2021）年2月1日起至6月30日止，英雄聯盟信用卡再加碼指定電商消費享最高10％現金回饋，成為遊戲或生活都Carry玩家的最佳夥伴。

中國信託2020年新發卡數、流通卡數、簽帳金融卡與信用卡刷卡金額居業界第一，統計去（2020）年信用卡發卡量達83.2萬張、流通卡728萬張，簽帳金融卡與信用卡整體消費總金額達新臺幣5,146億元。

根據中國信託銀行統計，2020年中信銀行線上交易金額占總刷卡金額近54％、年增率41％，線上交易筆數首度超越線下交易，其中外送、影音、遊戲的消費金額與筆數皆大幅成長，反應出宅經濟的交易蔚為主流。為回饋客戶支持，自今年2月1日起至6月30日止，英雄聯盟信用卡針對五大指定電商包括PChome線上購物、momo購物網、Yahoo購物中心、蝦皮購物、淘寶網等，加碼提供最高10％現金回饋，成為生活消費再加上電商通路之最佳支付工具。

受新冠疫情衝擊，加速宅經濟發展，英雄聯盟卡鎖定宅經濟生態圈，推出後反應熱烈，限量LED卡面兩天內搶辦一空，英雄聯盟典藏套卡組在三周內送完，成為玩家熱門話題。中信銀行分析，英雄聯盟卡有效帶入年輕客群，29歲以下的卡友占比達4成、34歲以下卡友占比高達7成，這些年輕客群具有強大的社群號召力，推薦辦卡的比例高於其他產品。此外，近9成英雄聯盟卡卡友透過數位通路申辦，申辦簽帳金融卡同時連動使用中信銀行數位帳戶，帶動客戶使用行動支付、綁定數、數位服務使用率高於一般卡友的平均值，足見英雄聯盟卡卡友數位化程度高。

英雄聯盟卡除原有遊戲平臺、影音平臺、美食外送、用車平臺及雲端儲存等五大指定數位通路，信用卡再加碼五大指定電商，刷卡享最高10％現金回饋（指定數位通路每月回饋上限新臺幣300元、信用卡指定電商每月回饋上限新臺幣500元）。各大遊戲平臺涵蓋App Store、Google Play 、Gash、MyCard等，影音平臺包括Spotify、YouTube Premium、KKBOX及Netflix等，美食外送平臺也有foodpanda及Uber Eats等，foodpanda今年2月14日前更加碼送9折優惠券，最高可享20％回饋；用車平臺則有台灣大車隊、Uber、LINE Taxi及yoxi等，以及雲端儲存平臺如iCloud 及Google Drive等，英雄聯盟卡信用卡再加碼指定電商通路享最高10％現金回饋。

(中時 )