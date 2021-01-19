台驊投控（2636）董事長顏益財以目前貨櫃船運市場運價，估計陽明（2609）今年首季獲利就有機會與去年全年相當。法人估計陽明去年全年稅前獲利破1百億元。

台驊去年營收占比海運達52％，空運33％，中歐鐵路5％，內貿物流10％，顏益財19日在公司法說會上指出，2020年美西線每大箱（40呎櫃）平均運價自2019年的1,500美元提高到2,700美元，目前已經達到4,000美元，美東線自2,650美元提高到3,600美元，目前已達4,750美元，歐洲線每箱（20呎櫃）運價自750美元提高到1,180美元，目前已達4,450美元，買艙費另外算；東南亞航線去年12月運價五倍漲，估計農曆年前運價都將維持在最高水平，農曆年後東南亞線估計較容易回落，但歐美現仍在高檔，因此他看第一季船公司業績會有大驚奇表現。

以美國線長約運價看，即使長約價僅有目前現貨市場運價一半，但去比去年高出一倍，上半年歐美線估計都將維持在高檔；空運部分因為疫苗運送，雖不會有像去年五月那樣的天價，也會是高檔價；中歐鐵路在海運運價居高情況下，也是相當看好。

(工商 )