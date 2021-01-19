中華民國路跑協會攜手渣打國際商業銀行原訂在24日早上4點至下午2點舉辦「渣打台北公益馬拉松」賽事，預計會有近3萬位民眾前往參加，但隨著本土疫情升溫，北市體育局今天下午也正式公布「渣打台北公益馬拉松」確定取消辦理，主辦單位也隨後在官網公布將退還全額報名費，請民眾配合。

針對各地重大活動，指揮中心於19日下午對提出強烈建議，由於中央考量大型活動人潮擁擠、長時間近距離接觸，提高防疫難度，若活動無法嚴格執行完整風險評估，希望取消或延後舉辦，對此，北市體育局也正式公布「2021年渣打台北公益馬拉松」確定取消辦理，請民眾做好自身防護措施，至於如何辦理退費將透過官網及電子郵件向全部跑者公布，請民眾繼續配合防疫措施。

主辦單位表示，渣打全體人員深知跑者對於渣打馬賽事的殷殷期待，更希望跑者們能理解取消舉辦是不得不為的艱難決定，跑者健康是主辦單位的最重要考量，期待在政府與全民的努力下，本土疫情能逐漸趨緩，未來所有跑者們都可以在渣打馬賽道相聚，詳細作業辦法會透過官網公告並以電子郵件通知跑者，並且因人數眾多，作業時間較長還請見諒。

此外，北市交大也指出，警方原訂在當天施行之交通管制，包括禁止人、車（含自行車）通行或穿越路口，管制範圍及時間，及公車改道之措施，也隨之取消，請民眾安心通行，上下大眾運輸工具也請配戴口罩、配合完成防疫措施。

(中時 )