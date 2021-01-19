苗栗縣原住民族部落大學共開設31門基本型課程，19日展現工藝師的作品及部落大學各項課程的豐碩成果。（何冠嫻攝）

苗栗縣原住民部落大學去年共開設31門基本型課程，以教育、經濟、生活及文化4大學群，發揚部落文化，並推動原住民工藝產業部落大學工藝師認證計畫，傳承工藝技術，19日苗栗縣長徐耀昌頒發8位工藝師認證，期許延續原住民文化。

苗栗縣原住民部落大學秉持「建構自主學習部落，發展原民文創產業」的理念，2004年開辦迄今，共辦理463門課程，培育學員超過7000人次，歷年在全國評鑑中，皆獲得優等佳績的肯定，成為部落終身學習的搖籃。

109年原民部落大學共開設31門基本型課程，涵蓋教育、經濟、生活、文化4大學群，包括北勢群古調吟唱課程藉由頭目及長者的傳承，以保存傳統文化；蓬萊慢城親子遊活動，透過親子共遊發掘南庄景點及蓬萊部落生活圈，提升部落正向與健康的風氣；部落生態導覽認證班，規畫學員帶團導覽雪見遊憩區景點，藉由分享山林的傳統知識、神話及歷史故事等，讓遊客體驗原鄉生活，進而帶動部落經濟發展。

此外，部落大學去年更首度試辦部落大學工藝師認證計畫，以雕刻、陶瓷、染織、編織、手工飾品、竹籐草編、其他類等7大類，由評審委員根據工藝成就、製品特色、從事工藝創作展陳環境、具社區文化創意產業發展潛力等項目進行評選，共有8位部落大學講師通過認證，包括雕刻類周天祥、葉櫻花，弓箭製做北厚．尤敏，編織類李雅馨，染織類風美香、房佩坊、周麗萍、吳苙萍。

徐耀昌表示，原住民族部落大學由教育處主辦，除與原民中心合作，並結合原住民中小學、原鄉社團、協會、工作室共同推動各項業務，集結各方面資源提供優質學習課程，展現族群歷史文化，更讓部落大學永續發展，傳承原住民傳統文化。

(中時 )