國民黨革實院長羅智強發動罷免萊委，遭到該議題鎖定的立委陳柏惟諷刺羅智強是「三姓家奴」，並在受訪時批評羅智強是最會作秀的政治人物；對此，羅智強今(19)日發文表示，陳柏惟看到王浩宇被罷免，東拉西扯，想轉移他護航萊豬的焦點，「可見他心裡多慌！」

羅智強表示，既然陳柏惟要當萊豬立委，就接受罷免的考驗吧，口不擇言的東拉西扯是沒有辦法掩蓋他支持萊豬這個事實的，與其期待羅智強被陳柏惟辱罵後的反應，不如看看無數網友們沸騰的發言吧！

而對於陳柏惟的發言，台中市議員羅廷瑋表示不以為然，指出陳柏惟可能是怕了，只好抹黑羅智強是「三姓家奴」，先後為馬英九、朱立倫、韓國瑜等人工作；但殊不知羅智強從沒當過朱立倫、韓國瑜的幕僚，之所以力挺這兩位，完全是出於羅智強的江湖義氣。

而真正如同呂布般「賣主求榮」的三姓家奴的，反而是陳柏惟本人，羅廷瑋指出，陳柏惟出賣台中市民健康、護航萊豬，就為了當個稱職的小綠，對民進黨有個交代，這樣子的立委，台中市民真的受得了嗎？

對於羅廷瑋的仗義執言，羅智強表示感謝，並表示陳柏惟現在亂罵人的行為根本就是想轉移自己支持萊豬、即將被罷免的焦點，口不擇言，可見他現在多慌！

(中時新聞網)