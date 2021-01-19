高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日投票，而民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，綠營是否會出手保黃捷？高雄無黨籍前立委參選人吳佩蓉指出，綠營私下可能會幫忙勸說支持者，但很有可能會坐壁上觀，關鍵原因還是在2022票源及席次分配問題，且在高雄仍有相當大一股挺韓勢力在醞釀，國民黨若大力動員，餘波確實會震垮黃捷。

吳佩蓉19日在臉書貼文指出，罷捷案，綠營要動員樁腳或支持者出來投不同意票，確實有其難度，因為核心關鍵就是黃捷當選時的1.8萬票若罷免後流向第三勢力，自此琵琶別抱怎麼辦？在這種難以預測的前提下，連民進黨高市議員林智鴻都未必會挺她。因為牽動各方勢力的選舉盤算。

吳佩蓉分析，黃捷的最大困境在於對手不只一個，幾乎可以確定的是，這些各股勢力都不會以尋求黃捷的最大利益作為首要考量。

但她也發現，雖然黃捷的狀況似不若王浩宇那般驚險，但綠營也有聲音希望黃捷不要主動迎戰，很顯然地，擔心燒起這把火，操作成藍綠對決，若救援不力，屆時將被責怪。畢竟，要號召不同意罷免蓋過同意罷免票數，需要大力動員。單憑黃捷個人的票數，「絕對做不到壓制對方(罷免)」。

最後，吳佩蓉也坦言，黃捷罷免投票先於王浩宇舉辦，消極應戰的做法應該能順利過關，甚至還趁次挫了推動罷免者的士氣。但在王浩宇被罷免後，讓罷捷一方士氣大振，加上高雄仍有一定的挺韓勢力，國民黨若採大動員，餘波確實震垮黃捷原來的優勢。

首戰告捷VS.骨牌傾倒 地方政治賽局系列文(二) ... 由吳佩蓉發佈於 2021年1月18日 星期一

(中時新聞網)