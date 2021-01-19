大里大買家量販店旁，工程公司，修理路口反射鏡，不慎挖斷其下的天然氣管路，造成大量天然氣外洩，消防隊灑水，以防災情擴大（民眾提供／黃國峰台中傳真）

今天下午4點多，行經大里大買家量販店旁的路人，應該都有聞到濃濃的瓦斯味，原來是反射鏡維修工人，維修時不慎挖斷下方的天然氣管線，頓時大量天然氣外洩，消防隊立即到場，設置水線防護，還好天然氣公司維修管路人員，在約4點半到場，將管路關閉，幸未釀成人員損傷。

據悉，是因為日前，大明路和仁興街口發生車禍，把路口的反射鏡給撞壞了，保險公司委託維修廠商，19日下午維修，不料承包廠商，要將該反射鏡挖起時，一併也挖斷了其下的天然氣管線，造成大量天然氣外漏，一時之間，附近瀰漫著濃濃的刺鼻臭味，所幸天然氣公司人員及時趕到，關閉管路，解除危機。

台中市消防局，19日下午3點59分接獲報案後，即派遣大里、國光分隊，出動共18名消防人員、 5輛消防車到場處理，立即佈署水線警戒，並灑水防護，待欣林天然氣公司，工程人員，關閉管路後才離開，所幸災情沒擴大，並造成人員損傷。

(中時 )