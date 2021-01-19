謝玫袖（右三）獲全製茶比賽冠軍，南投縣農會總幹事曾明瑞（左三）貼紅榜祝賀。（廖志晃攝）

名間鄉女青農謝玫袖，大學畢業後，原本在工程顧問公司上班，因家裡茶產業缺工，所以返鄉從農，傳承父親謝舜騰的製茶技術，也參與農會研習課程，累積7年的經驗，日前參加農糧署舉辦的全國冬片茶製茶比賽，獲得第1名。

南投縣農會總幹事曾明瑞與祕書吳連俊，19日向謝玫袖致賀；曾明瑞表示，謝玫袖獲獎，繳出優秀青農返鄉的成績單，更是農業人力更替、技術傳承的典範，歡迎青年返鄉從農，改善農村人力老化問題。

謝玫袖說，因為家裡的天露茶園是農糧署評鑑3星衛生安全製茶廠，爸爸有30年製茶的經驗，她傳承父親的技藝，也到名間鄉農會參與品茗、製茶課程；還到竹山茶道協會學習，從初階茶道師到考上高階茶道師；並且加入南投縣青農聯盟，和大家一起交流、學習。

謝玫袖說，她在家裡製茶，也到茶園工作，每天的生活與茶密不可分，卻是第1次參加製茶比賽，在2天1夜的競賽過程中，要炒茶時已經是半夜，還要挑茶梗，對體力與耐力都是重大考驗，但也和其他好手學習很多製茶技術。

傳統製茶師傅以男性居多，不過，謝玫袖說，女生的觸感和嗅覺比較靈敏，而且細心，就是女生製茶的優勢。

(中時 )