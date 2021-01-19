德國《圖片報》( Bild)周二報導，德國政府可能要求民眾在公眾場合露面時，必須佩戴N95等級的口罩，這樣才能有效過濾90％的微粒與病毒。

俄羅斯衛星網稱報導，奧地利是最早引入了「強制佩戴N95口罩」的國家，該國總理庫爾茲（Sebastian Kurz）在星期日表示，從1月25日開始，奧地利人在上公共交通工具，以及前往商店都必須佩戴它。

N95口罩是指「可阻擋95%直徑0.3微米及以上的非油性微粒口罩」，歐盟有另外的標準，稱為FFP2口罩，是指「中等過濾效率，可過濾94%懸浮微粒」，兩者的水準是差不多的。

據該報稱，德國東南部的巴伐利亞州已經實行N95規定，有可能向外擴大，這需要德國內閣的討論。

梅克爾（Angela Merkel）在星期二舉行線上虛擬會議，與德國16個州的州長討論防疫措施，因為人們擔心新冠病毒的突變，可能引發新的病例激增。

目前德國疫情狀況還算穩定，這表示目前的限制措施，已經有效地降低感染風險，德國疾病控制中心表示，自去年年初爆發以來，德國的COVID-19病例總數達到200萬，170萬人康復，死亡人數為47,622人。

(中時新聞網)