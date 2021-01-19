部立桃園醫院自去年新冠肺炎疫情爆發時，一直都兼任著重要角色，而部桃綜合大樓內也設置了「感謝牆」，上頭貼滿了照片，都是來自各單位、各機構贈送的物資，讓醫護人員們備感窩心。

部桃上周爆發院內感染後，19日已累積了5名確診的醫護人員，不少民眾體貼醫護人員的辛勞，有店家雪中送炭，不僅贈送熱飲、雞排，還有民眾從嘉義開車上桃園，只為了傳遞一份溫暖，內部醫護人員也有感而發，表示疫情並不只是醫護人員的任務，是全民要一同面對的困境。

部桃社工主任余珮瑜表示，感謝牆上頭的照片，都是自從去年過年疫情爆發後，陸陸續續各界都有捐贈物資，因部桃是公立醫院，一定要肩負起這個責任，捐贈的物品包括1000顆饅頭、600份手工餅乾，甚至有粥品店家連續7天贈送餐點，另也有胡蘿蔔汁、維他命C、護手霜、筋膜槍、吹風機及護目鏡等，讓醫護人員在最繁忙時，也能感受到無比溫暖。

(中時 )