行政院政務委員張景森稱國旅是低品質的代名詞，到處塞車，連公廁都做不好。交通部長林佳龍今（19）日表示，交通部所屬單位的公共設施、設備都有更新，但還有很大改善空間，會更努力、加速改善。

張景森昨天在交通部觀光局舉辦的「2021疫後觀光轉型論壇」中表示，台灣國旅是「低品質的代名詞」，到處塞車、景點擁擠，連公廁都搞不好，現在雖然很多人參加國旅，但更重要的是疫情過後「能否留得住」。

行政院長蘇貞昌下午出席109年鳳凰獎楷模表揚典禮，會前受訪時表示，這幾年來都是張景森在督導觀光業務，張景森上山下海到處走，有什麼狀況應該很了解、會督管好，張景森「只是希望更好」。

林佳龍下午出席行政院記者會面對媒體詢問時表示，交通部持續進行公共設施包括廁所的改善，也補助業者做設備更新，特別是穆斯林觀光區最重視廁所，交通部所屬單位的公共設施，包括國道休息區、機場、風管處等地設備都有很大更新。林佳龍說，這些都有在做，但還有很大改善空間，要更努力，特別是廁所，要更大幅度提升。

此外，行政院秘書長李孟諺補充，蘇貞昌日前到基隆視察交通部正在改善的郵輪遊客服務中心，未來也希望跟城市、港區觀光結合，這些都是在疫情期間針對觀光設施所做的改善，希望疫情後能提升旅遊品質。

(工商 )