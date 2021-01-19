雲林地檢署檢察官莊珂惠，遭控在彰化地檢任檢察官時偵辦一起妨害婚姻案，在偵查庭勘驗被告黃姓女子身體，被指控當庭揉捏她的腋下及乳房，並命女法警拍照，涉及性騷擾。台中高等行政法院判決駁回，認為莊與法警都是女性，基於釐清事實勘驗身體有調查必要性與關聯性，全案可上訴。

莊珂惠在彰化地檢署偵辦一起妨害家庭案件，於2018年4間偵訊庭，為查證被告黃女身體特徵釐清事證，親自勘驗黃女胸部及私處，還命令在場女法警拍照存證。

莊因此案被監察院調查，並於去年4月通過彈劾。黃女並向向彰化縣政府及衛生福利部提出訴願，指控莊涉性騷擾，均遭駁回，黃女再向台中高等行政法院提告，要求撤銷衛福部及彰化縣府的訴願處分。

台中高等行政法院合議庭認為，莊依規定行使檢察官職權，勘驗黃女身體有調查必要性與關聯性，且實施勘驗時莊及法警均為女性，並未違反規定。

合議庭指出，莊勘驗程序縱使有所瑕疵，被監察院提起彈劾，但經調查，莊對黃女並無《性騷擾防治法》所定的性騷擾行為，性騷擾不成立，並無違誤，全案駁回，仍可上訴。

(中時 )