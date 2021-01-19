境外人士入境北京，即日起隔離21天。圖為華航客機。（藍孝威攝）

北京今天發布入境最新政策！北京口岸入境人員在14天集中隔離（不可外出）期滿後，繼續開展7天居家或集中隔離（不可外出），期滿後再進行7天健康監測（可外出）。換句話說，從境外地區進入北京，要隔離21天不能外出。

《北京日報》報導，今天(19日)下午，北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作舉行第214場新聞發佈會，北京市政府新聞發言人徐和建表示，近期北京及其他地區相繼出現入境人員結束14天集中觀察後確診並引發本土病例情況，北京周邊及大陸多地也相繼出現零星散發病例和突發聚集性疫情，北京市疫情輸入風險陡增，防控形勢嚴峻複雜。

為有效應對超長潛伏期感染者傳播風險和境內外疫情輸入風險，北京調整防疫措施如下：

一、對於境外入境進京人員

在現有政策基礎上，分類實施「14＋7＋7」健康管理措施：北京口岸入境人員在14天集中隔離期滿後，繼續開展7天居家或集中隔離，期滿後再進行7天健康監測；大陸其他口岸入境人員滿21天方可進京，進京後補足7天健康監測，未滿21天已進京的補足7天居家或集中隔離、7天健康監測。

二、對於大陸中高風險地區進京人員

中高風險地區及全域實行封閉管理的人員，原則上嚴格控制進京。因重要公務或個人急特原因確需進京的，須經當地省級疫情防控部門批准，並通報首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制辦公室，同時由本人提前向在京所屬單位、社區等報告。

對經批準確需進京的人員，須持登機、登車前72小時內核酸檢測陰性證明，涉疫地區機場、火車站、長途汽車站等部位對進京人員加強核酸證明查驗、測溫、驗碼等防疫措施。

另一方面堅持科學精准，分類實施健康管理。

對在京所有密切接觸者嚴格實行「14＋7＋7」健康管理，即14天集中隔離期滿後，繼續開展7天居家或集中隔離，期滿後再進行7天健康監測；對在京有高風險地區旅居史人員進行14天集中隔離；有中風險地區旅居史人員進行14天居家隔離，不具備居家隔離條件的進行集中隔離；對在京有「實行封閉管理區域中的低風險地區」旅居史人員，進行14天就地健康監測。

★進一步加大檢測篩查力度

對在京實施健康管理的各類人員，將按照規範指引，加嚴加密核酸檢測篩查措施，進一步增加人員、環境採樣部位和頻次，對重要節點實行兩家機構平行檢測、交叉驗證，並滿足兩家檢測機構人員標本＋環境「三樣本陰性」要求，最大限度提高檢測的有效性和精准度。

★科學規範實施健康監測

對入境進京人員和在京密切接觸者隔離結束後增加的7天健康監測，期間不參加各類集體活動，不聚餐、不聚集，並按要求向單位、社區等報告健康狀況。

需要說明的是，健康監測期間可以正常出行和工作生活，重點是針對自身依然存在的潛在風險，從對本人、對他人、對社會負責出發，加強個人體溫、症狀等日常跟蹤監測，主動做好個人防護，自覺保持合理活動範圍和社交距離，履行好個人義務和社會責任。

★關於隔離和檢測費用問題

對入境人員，除已實施的14天集中隔離食宿和檢測費用自理之外，因措施調整新增加的集中隔離食宿費用及各類檢測費用等，統一由政府財政承擔。

對密切接觸者等風險人員，集中隔離期間的食宿費用及各類檢測費用等，統一由政府財政承擔。

★嚴格落實「四方責任」

在京各類用工單位要加強內部人員排查管理，對入境進京人員、有風險地區旅居史人員以及與涉疫人員、地區、場所有交集人員要按要求及時排查管控報告，對發現的漏管漏控漏檢問題將嚴肅倒查追責。

個人要自覺履行防疫責任，主動向所在單位、社區報告情況，對於追蹤排查過程中聯繫不上或不予配合的涉疫風險人員，「北京健康寶」將賦以彈窗提示，暫不確定健康狀態，督促其立即主動聯繫居住社區，接受健康管理和核酸檢測，對拒不配合防疫管理，故意隱瞞旅行史、接觸史、密接史的，將視情承擔相應法律責任，並公開通報，提高全社會主動防疫意識。

(中時 )